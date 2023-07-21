БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Не ври. АЭС мы и в других странах строили. В США есть уран. А канада вообще на 3 месте по добыче.Запад на глазах з...
  • Сергей Иовенко
    Немного не так, во времена СССР этот стратегический продукт добывался только  для своей обороны и атомной энергетики ...Запад на глазах з...
  • Лев Сивохин
    Не трогайте Ленина, не трогайте Сталина. История давным -давно дала им объективную оценку и ни нам судить о их величи..."Имя Сталина вы с...

Инновационный бизнес «старухи-процентщицы»

Инновационный бизнес «старухи-процентщицы»

Вытащить из карманов россиян запущенную туда руку не под силу даже Центробанку Людмила Николаева Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Соревнование российских банков в способах отъема денег у населения набирает обороты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх