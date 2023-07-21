Инновационный бизнес «старухи-процентщицы»

Вытащить из карманов россиян запущенную туда руку не под силу даже Центробанку Людмила Николаева Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Соревнование российских банков в способах отъема денег у населения набирает обороты.