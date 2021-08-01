«ЭпиВакКорону» новосибирского «Вектора» считают причиной смерти целой семьи на Кубани

Несколько дней назад в соцсетях начали пересылать скриншот из родительного чата в WhatsApp. В нем говорилось, что у ученицы шестого класса школы № 61 в хуторе Ленина умерли родители и бабушка, а дедушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.