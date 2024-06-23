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62ИНФО | Новости Рязани

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Мэр Рязани Виталий Артёмов провёл субботний объезд города

Мэр Рязани Виталий Артёмов провёл субботний объезд города

Виталий Артемов осмотрел ул. Путевую, где требуется ремонт дороги длиной 400 метров. Глава администрации поручил проработать вопрос выделения средств по итогам исполнения городского бюджета за первое полугодие 2024 года.

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