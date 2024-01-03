Kyodo: Экипаж сгоревшего в аэропорту Токио лайнера получал разрешение на посадку

По данным японского агентства Kyodo, пассажирский лайнер авиакомпании JAL, который загорелся в результате столкновения с самолетом береговой охраны в аэропорту Ханеда в Токио, начал совершать посадку после того, как продублировал разрешение на соответствующее действие от авиадиспетчерской.
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