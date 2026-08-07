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Красный Север

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«Честный маршрут» губернатора ЯНАО Артюхова стартует в середине августа

«Честный маршрут» губернатора ЯНАО Артюхова стартует в середине августа

Дмитрий Артюхов отправится в восьмой «Честный маршрут» по округу в середине августа. Отдельной темой обсуждения с жителями региона станет празднование векового юбилея Ямала в 2030 году, рассказал губернатор ЯНАО в соцсетях.

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