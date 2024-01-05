«Мы не отступим»: Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин традиционно поздравил россиян с Новым годом. В новогоднем обращении глава государства указал на единство граждан, а также выразил благодарность бойцам СВО и пожелал всего самого доброго.
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