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Спички - не игрушка

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Готовимся к Третьей мировой? Или Трамп все таки умнее…

Готовимся к Третьей мировой? Или Трамп все таки умнее…

  Назначения Трампа в свой будущий кабинет - одна из самых обсуждаемых тем. Причем военные эксперты обращают внимание на одну и ту же особенность: все назначенцы имеют четкую произраильскую позицию.

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