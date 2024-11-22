Готовимся к Третьей мировой? Или Трамп все таки умнее…

Назначения Трампа в свой будущий кабинет - одна из самых обсуждаемых тем. Причем военные эксперты обращают внимание на одну и ту же особенность: все назначенцы имеют четкую произраильскую позицию.
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