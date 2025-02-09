AР усомнилось в готовности Москвы к сделке по Украине из-за успехов на СВО

Опрошенные агентством Associated Press российские и западные эксперты заявили, что Кремль «как никогда близок» к достижению своих целей в украинском конфликте, и это не создает президенту России Владимиру Путину «особых стимулов» садиться за стол переговоров по настойчивому приглашению его американского коллеги Дональда Трампа.