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AР усомнилось в готовности Москвы к сделке по Украине из-за успехов на СВО

AР усомнилось в готовности Москвы к сделке по Украине из-за успехов на СВО

Опрошенные агентством Associated Press российские и западные эксперты заявили, что Кремль «как никогда близок» к достижению своих целей в украинском конфликте, и это не создает президенту России Владимиру Путину «особых стимулов» садиться за стол переговоров по настойчивому приглашению его американского коллеги Дональда Трампа.

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