Театр абсурда

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"Ещё не распакованная западная техника тут же переходит русским за так": В США опешили, узнав куда уходит их помощь

"Ещё не распакованная западная техника тут же переходит русским за так": В США опешили, узнав куда уходит их помощь

Глубине этой многоходовки должен был позавидовать и сам «Дядя Вова», но он и так в курсе происходящего, а потому наверняка принял меры.

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