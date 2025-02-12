В КНР назвали эсминец США в Тайваньском проливе «сигналом сепаратистам»

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Появление американских ракетного эсминца Ralph Johnson и океанографического судна Bowditch в Тайваньском проливе на этой неделе следует рассматривать как неверный сигнал сепаратистским силам в Тайбэе.
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