Политика как он...
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Политика как она есть

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В КНР назвали эсминец США в Тайваньском проливе «сигналом сепаратистам»

В КНР назвали эсминец США в Тайваньском проливе «сигналом сепаратистам»

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Появление американских ракетного эсминца Ralph Johnson и океанографического судна Bowditch в Тайваньском проливе на этой неделе следует рассматривать как неверный сигнал сепаратистским силам в Тайбэе.

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