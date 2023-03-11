Аргументы недели

98 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина пожиленко
    Безумен тот, кто не умея управлять собой, хочет управлять людьми, кто умеет действовать, но плохо мыслит.  Понимание,...Зерновые шулера
  • валентина пожиленко
    Станислав Ежи лец говорил: "Наверху собираются сливки и пена тоже" Как видится, нынче в системе власти высокие посты ...Зерновые шулера
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Не знаю как Президентом, а Губернатором Подмосковии справился бы!Евгений Пригожин ...

Политолог Марков: русские из городов Украины гибнут в Бахмуте за то, чтобы их детям запрещали говорить на родном русском языке

Политолог Марков: русские из городов Украины гибнут в Бахмуте за то, чтобы их детям запрещали говорить на родном русском языке

Русские люди из украинских городов в настоящий момент гибнут на территории города Бахмута (российское название — Артемовск) за то, чтобы их детям запрещали говорить на родном русском языке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх