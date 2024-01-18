Dexcom представила устройство непрерывного мониторинга глюкозы для диабетиков

Компания Dexcom представила устройство непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) Stelo — носимый сенсор, специально разработанный для диабетиков 2 типа (это примерно 90 95% всех диагностированных), не применяющих инсулин.
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