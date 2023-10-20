Поставщик шапок-ушанок для полиции и армии России украл 800 млн рублей

Поставщик шапок-ушанок для полиции и армии России украл 800 млн рублейТверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Михаила Педана - учредителя компании, поставлявшей форму силовым ведомствам — МВД, ФСО, Минобороны и ФСИН.
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