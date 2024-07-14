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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Сочи» Суворов о прогрессе игроков из Жлобина: «У нас небогатый город. Ребята хотят выбраться повыше и подальше»

– Как думаешь, почему жлобинская школа так выстрелила в последние годы? – У нас сейчас пошла хорошая молодежь, 2005-й год у нас сильный.

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