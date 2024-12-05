Завершён ремонт автомобильной дороги на участке от населенного пункта Малое Савватеево до границы с Калужской областью, движение транспортных средств на автомобильной дороге открыто Движение на дороге между Калужской и Тульской областями возобновлено.
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