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Царьград

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Федеральный Фонд развития территорий отметил успехи Новосибирской области в восстановлении прав дольщиков

Федеральный Фонд развития территорий отметил успехи Новосибирской области в восстановлении прав дольщиков

С начала 2024 года в регионе восстановлены права 1 912 граждан на 14 проблемных объектах.Успехи Новосибирской области в вопросах восстановления прав дольщиков и завершения строительства проблемных объектов отметил федеральный Фонд развития территорий.

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