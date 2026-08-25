Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

102 подписчика

Американец ехал автостопом в Алматы — по пути ему помог полицейский

Американец ехал автостопом в Алматы — по пути ему помог полицейский

На трассе Алматы — Усть-Каменогорск в районе 23-го микрорайона участковый инспектор полиции Уланского района Нурдаулет Тетепов заметил молодого человека с большим рюкзаком, пытавшегося остановить попутную машину, передает inAlmaty.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии