Американец ехал автостопом в Алматы — по пути ему помог полицейский

На трассе Алматы — Усть-Каменогорск в районе 23-го микрорайона участковый инспектор полиции Уланского района Нурдаулет Тетепов заметил молодого человека с большим рюкзаком, пытавшегося остановить попутную машину, передает inAlmaty.
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