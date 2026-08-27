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Спорт Уик-Энд

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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: На поле у «Зенита» должны выйти только те, кто ещё не забыл, как грызть землю

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: На поле у «Зенита» должны выйти только те, кто ещё не забыл, как грызть землю

Постоянный эксперт «Спорт уикэнда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что сегодня перед питерским клубом открываются разные варианты выхода из тревожной ситуации.

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