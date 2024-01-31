120 млн рублей выделено на обеспечение пожарной безопасности в лесах Кузбасса

В 2024 году общая сумма финансирования на пожарную безопасность в лесах составила 119,6 млн рублей. Средства поступили по нацпроекту «Экология», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, а также из регионального бюджета и от арендаторов лесных участков.