Ваши зубы будут вам благодарны: «Зубастик» — это настоящая революция в уходе за полостью рта!

Студенты из Санкт-Петербурга создали “Зубастик” — приложение-помощник для улыбки на миллион. Это ваш личный стоматолог в кармане, который следит за чистотой вашей улыбки и напоминает о важности ухода за зубами.
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