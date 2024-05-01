France Bleu: политика Глюксмана забросали яйцами на демонстрации к 1 мая

Лидера объединенного списка Социалистической партии и партии "Общественное место" на выборах в Европарламент Рафаэля Глюксмана забросали яйцами с краской на первомайской демонстрации в городе Сент-Этьен на юго-востоке Франции.
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