«За спиной поливают грязью». Российские туристы побывали в Грузии и рассказали об отношении местных жителей к русским

Грузия не перестает быть среди российских туристов одним из любимых направлений для отдыха. По данным специалистов Российского союза туриндустрии (РСТ), количество бронирований путевок в эту закавказскую республику в октябре 2024 года выросло в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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