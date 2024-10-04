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«За спиной поливают грязью». Российские туристы побывали в Грузии и рассказали об отношении местных жителей к русским

«За спиной поливают грязью». Российские туристы побывали в Грузии и рассказали об отношении местных жителей к русским

Грузия не перестает быть среди российских туристов одним из любимых направлений для отдыха. По данным специалистов Российского союза туриндустрии (РСТ), количество бронирований путевок в эту закавказскую республику в октябре 2024 года выросло в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Комментарии
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Вера смелых
После Цхинвала у меня слово &quot;груз&quot;, &quot;грузить&quot; вызывало холодную волну по телу, и долго ещё вздрагивала..  Не забыть эти носатые тёмные откормленные рожи с глумливыми улыбками, и автоматы они держали, как фашисты в фильмах..  и убитые очередью семьи  с детьми в машинах.. и запах ... Я слышать не могу их речь!  Не то что поехать в минассалию..
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