«За спиной поливают грязью». Российские туристы побывали в Грузии и рассказали об отношении местных жителей к русским

Вера смелых

После Цхинвала у меня слово "груз", "грузить" вызывало холодную волну по телу, и долго ещё вздрагивала.. Не забыть эти носатые тёмные откормленные рожи с глумливыми улыбками, и автоматы они держали, как фашисты в фильмах.. и убитые очередью семьи с детьми в машинах.. и запах ... Я слышать не могу их речь! Не то что поехать в минассалию..