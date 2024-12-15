Ради производства спецтранспорта Китай вернул Brilliance в Россию

В России начнут производить китайские специализированные автомобили на основе старых Toyota. Телеграм-канал «Автопоток» сообщает, что в Москве на российско-китайском автомобильном форуме «Управляй Будущим» было подписано соглашение о строительстве нового завода.
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