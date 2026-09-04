Мировые Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировые Новости

10 подписчиков

АО «Транснефть – Прикамье» оказало содействие в развитии социальной инфраструктуры в Кировской области

АО «Транснефть – Прикамье» оказало содействие в развитии социальной инфраструктуры в Кировской области

АО «Транснефть – Прикамье» завершило реализацию благотворительного проекта по капитальному ремонту здания средней общеобразовательной школы, расположенной в селе Лазарево Уржумского района Кировской области.

Вернуться к статье