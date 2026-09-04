АО «Транснефть – Прикамье» оказало содействие в развитии социальной инфраструктуры в Кировской области

АО «Транснефть – Прикамье» завершило реализацию благотворительного проекта по капитальному ремонту здания средней общеобразовательной школы, расположенной в селе Лазарево Уржумского района Кировской области.
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