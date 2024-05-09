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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководители «Руны» и МБА общались с обществом «Спартак» по поводу смены имени

По данным источников ТАСС, «Руна» и МБА заинтересованы в том, чтобы произвести ребрендинг и выступать под именем «Спартака».

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