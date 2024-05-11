Продажи электрокаров Tesla в Китае в апреле рухнули на 21%

Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA) проинформировала, что американский производитель электрокаров компания Tesla за апрель 2024 года смогла реализовать в Китае 31 420 своих новых машин и это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.