Продажи электрокаров Tesla в Китае в апреле рухнули на 21%

Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA) проинформировала, что американский производитель электрокаров компания Tesla за апрель 2024 года смогла реализовать в Китае 31 420 своих новых машин и это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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