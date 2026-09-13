Моди: саммит БРИКС прошёл успешно

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что саммит БРИКС прошёл успешно. «Делийским саммит прошёл успешно», — сказал он, закрывая заседание лидеров стран БРИКС и государств-партнёров в формате «аутрич».
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