«Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу

В матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» уверенно обыграла «Эспаньол» со счетом 2:0 на их домашнем стадионе, что позволило каталонской команде гарантировать себе победу в текущем турнире.
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