Безопасность с избирательным зрением

Есть вопросы, на которые российская действительность отвечает с особой изобретательностью. Например, что представляет большую угрозу транспортной безопасности в крупнейшем аэропорту страны: пассажирский самолет, в который въехала наземная техника; незакрепленные контейнеры, сместившиеся в багажно-грузовом отсеке; птица, попавшая в двигатель на взлете; принятый на ответственное хранение груз, часть которого потом не удалось вернуть владельцу, или здания независимого грузового терминального комплекса, десятилетиями без нареканий работающего в Шереметьево? Казалось бы, ответ подсказывает не только авиационная логика, но и элементарный здравый смысл.