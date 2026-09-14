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Аргументы недели

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Безопасность с избирательным зрением

Безопасность с избирательным зрением

Есть вопросы, на которые российская действительность отвечает с особой изобретательностью. Например, что представляет большую угрозу транспортной безопасности в крупнейшем аэропорту страны: пассажирский самолет, в который въехала наземная техника; незакрепленные контейнеры, сместившиеся в багажно-грузовом отсеке; птица, попавшая в двигатель на взлете; принятый на ответственное хранение груз, часть которого потом не удалось вернуть владельцу, или здания независимого грузового терминального комплекса, десятилетиями без нареканий работающего в Шереметьево? Казалось бы, ответ подсказывает не только авиационная логика, но и элементарный здравый смысл.

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