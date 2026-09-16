Gezimod сообщил о популярности экскурсий на могилу Хикмета

Туристы из Турции посещают могилу поэта Назыма Хикмета на Новодевичьем кладбище в Москве. Экскурсия также включает Арбат и метро.
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