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Татьяна Васильева в 79 лет: чем живет актриса сегодня и почему не собирается уходить со сцены

Татьяна Васильева в 79 лет: чем живет актриса сегодня и почему не собирается уходить со сцены

Ей уже 79 лет, но слово «пенсия» явно не входит в планы Татьяны Васильевой. Пока многие актрисы ее поколения постепенно сокращают количество работы, она продолжает выходить на сцену.

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