ChatGPT научился доказывать, что в Интернете кто-то неправ

Исследования, проведенные группой ученых из Европы и США, показали, что нейросеть GPT-4 может быть более убедительной в аргументации своих позиций в социально-политических дебатах, чем реальные пользователи.
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