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Мошенники придумали новый способ обмана российских студентов

Мошенники придумали новый способ обмана российских студентов

Настоящий работодатель не будет требовать от кандидата деньги за материалы, доступ к базам данных или обучающие курсы Мошенники начали размещать в социальных сетях объявления о подработке для студентов, выдавая себя за официальных работодателей.

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