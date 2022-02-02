В России обнаружили новый подвид «Омикрона» ВА.2

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подавляющее большинство случаев коронавируса, относящихся к подвиду штамма коронавируса COVID-19 "Омикрон", зафиксировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан .