На Госуслугах запустили сервис защиты от сетевых мошенников

На портале госуслуг заработал сервис «Защита от мошенников в Сети», разработанный Минцифры России и аналитическим центром при правительстве РФ в рамках федеральной программы «Государство для людей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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