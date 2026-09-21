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Царьград

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На Госуслугах запустили сервис защиты от сетевых мошенников

На Госуслугах запустили сервис защиты от сетевых мошенников

На портале госуслуг заработал сервис «Защита от мошенников в Сети», разработанный Минцифры России и аналитическим центром при правительстве РФ в рамках федеральной программы «Государство для людей».

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