Дополнение Horn of the Abyss для HoMM 3 получило обновление 1.7.2 с новой компанией и пер...

Дополнение Horn of the Abyss для HoMM 3 получило обновление 1.7.2 с новой компанией и переработкой механикСообщается, что крупное фанатское дополнение Horn of the Abyss для Heroes of Might and Magic III получило новое обновление 1.
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