В посольстве РФ в Румынии рассказали о росте цен на электроэнергию

В 2024 году в Румынии на 9% сократилась выработка собственной электроэнергии, поэтому Бухарест вынужден был увеличить ее импорт из-за рубежа даже для внутреннего потребления, сообщили «Известиям» в посольстве РФ.
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