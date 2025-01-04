Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Венера Мирошниченко (Хисамова)
    Бог ни кого не хотел убивать, если б они жили праведно, верой оправдали б себя, вы были еще в 2008 году все очищены и...Sunday Times: в Н...
  • Вячеслав Денисов
    Вот, влезет такая мразь в "президентскую вертикаль" и начинает выё.ываться!В Дальнегорске де...
  • Александр Ширай
    А кто он такой, чтобы запрещать?Bloomberg: Байден...

Блогерша Ида Галич призналась, что никогда не делала пластические операции

Блогерша Ида Галич призналась, что никогда не делала пластические операции

Блогерша Ида Галич рассказала в Instagram, что никогда не прибегала к пластическим операциям. "Самые значительные трансформации, связанные с лицом, - изменение прикуса (ходила в элайнерах), ботулотоксин, альтера (трижды) и какое-то небольшое количество гиалуронки в губы - шесть лет назад", - поделилась Галич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Ну и зря
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх