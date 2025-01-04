Блогерша Ида Галич призналась, что никогда не делала пластические операции

Блогерша Ида Галич рассказала в Instagram, что никогда не прибегала к пластическим операциям. "Самые значительные трансформации, связанные с лицом, - изменение прикуса (ходила в элайнерах), ботулотоксин, альтера (трижды) и какое-то небольшое количество гиалуронки в губы - шесть лет назад", - поделилась Галич.
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