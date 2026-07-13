Глава МАГАТЭ: атак на иранскую АЭС «Бушер» не зафиксировано Международное агентство по атомной энергии не подтверждает информацию о непосредственных ударах по иранской атомной станции «Бушер».
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Глава МАГАТЭ: атак на иранскую АЭС «Бушер» не зафиксировано Международное агентство по атомной энергии не подтверждает информацию о непосредственных ударах по иранской атомной станции «Бушер».
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