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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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20-летний форвард Низамеев о «Тракторе»: «В этом сезоне будет больше молодой энергии. Я играл против команды Гордона в Америке и даже забивал. Может, он вспомнит меня»

Форвард «Трактора» Артемий Низамеев высказался о своей подготовке к новому сезону.  В прошлом сезоне 20-летний нападающий дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 5 (2+3) очков в 14 играх в регулярном чемпионате.

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