Гладков: после удара по Ракитному 6 человек находятся в тяжелом состоянии

После ракетного удара ВСУ по посёлку Ракитное Белгородской области, в результате которого погибли пять мирных граждан, из числа получивших ранения шесть человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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