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NBC: в США прошли акции протеста против Илона Маска и Tesla

В Соединенных Штатах прошло более 200 протестов против компании Tesla и ее генерального директора Илона Маска из-за того, что миллиардер финансирует антидемократические политические акции деньгами компании, сообщает телеканал NBC.

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