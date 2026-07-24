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Депутат Рады иронично высказался о зависимости Зеленского

Депутат Рады иронично высказался о зависимости Зеленского

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале иронично прокомментировал интервью украинского лидера Владимира Зеленского американской блогерше Лоре Лумер, в котором он заявил, что никогда не употреблял кокаин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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