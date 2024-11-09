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Детское радио

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Погружаемся в «Весёлое путешествие» с Крысом и Лисом!

Погружаемся в «Весёлое путешествие» с Крысом и Лисом!

Готовы отправиться в мир тайн и открытий? Спектакль «Весёлое путешествие» в театре «ОДЕОН» приглашает ребят и их родителей вместе с Крысом-Дальнобойщиком и Хитрым Лисом на необыкновенное шоу, где каждый момент – это захватывающее приключение и кладезь знаний! В пути путешественники сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования.

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