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Ученый совет военной академии РВСН обсудил военно-политическую работу

Ученый совет военной академии РВСН обсудил военно-политическую работу

Состоние военно-политичекой работы во вверенном подразделении обсудили члены Ученого совета Военной академии РВСН имени Петра Великого, сообщил 17 февраля Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

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