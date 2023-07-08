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🗣️ Аксёнов поздравил начальника УФСБ по Крыму и Севастополю с 60-летним юбилеем

🗣️ Аксёнов поздравил начальника УФСБ по Крыму и Севастополю с 60-летним юбилеем

🗣️ Аксёнов поздравил начальника УФСБ по Крыму и Севастополю с 60-летним юбилеем «Настоящий профессионал и патриот, человек большого личного мужества, Леонид Владимирович посвятил жизнь служению Отечеству», - отметил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

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