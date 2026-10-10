Прощание с актёром Барановым пройдёт 13 октября в Санкт-Петербурге

Прощание с советским и российским актёром театра и кино Владимиром Барановым пройдёт 13 октября в Санкт-Петербургском крематории.
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