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Марочко: в район Артёмовска переброшены боевики “Айдара”*

Марочко: в район Артёмовска переброшены боевики “Айдара”*

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил в своем телеграм-канале, что боевики “Айдара”* были переброшены под Артёмовск.

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