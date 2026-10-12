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Царьград

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Инженер РЖД в Златоусте оштрафован на 1,5 млн за взятки

Инженер РЖД в Златоусте оштрафован на 1,5 млн за взятки

Бывший главный инженер вагоноремонтного депо в Златоусте с мая 2019 по январь 2023 года передал сотрудникам РЖД около 740 тысяч рублей, чтобы улучшить показатели качества услуг и избежать внеплановых проверок.

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