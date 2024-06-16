BMC Health: кофе уменьшает риск преждевременной смерти офисных работников

Эксперты раскрыли секрет, сколько нужно пить чашек кофе для снижения риска преждевременной смерти.Ученые из Китая провели эксперимент и пришли к необычному выводу – привычка выпивать ежедневно несколько чашек кофе уменьшает риск развития опасных болезней и преждевременной смерти от них.